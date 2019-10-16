В Каталонии протестные акции набирают обороты

Пострадали уже более 200 человек

Массовые беспорядки в Каталонии охватили Жирону, Таррагону и Сабадель. В ходе жестких столкновений с полицией пострадали уже более 200 человек. В Барселоне на улицы вышли около 40 тысяч демонстрантов. Сторонники независимости оккупировали центр города - устраивали погромы, поджигали мусорные баки и разбивали витрины.

В Барселоне 40 тысяч манифестантов сошлись стенка на стенку с полицейскими. Толпа поджигала автомобили и деревья, швыряла камни. Почти во всех крупных городах Каталонии такая же картина, передает "ТВ Центр".

Беспорядки охватили Каталонию после того, как верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры лидерам сепаратистов. Девять человек осуждены за подстрекательство к мятежу. Сроки разные. От 13 до 25 лет. Два года назад на референдуме 90 процентов каталонцев высказались за независимость от Мадрида. А осужденные, как установил суд, возглавили это движение. И вот сегодня люди требуют отменить, по их мнению, несправедливые приговоры и освободить всех арестованных.

Пострадавших в столкновениях уже более 200. Треть из них полицейские. Манифестанты блокируют дороги и аэропорты. Утихомирить толпу не удается. Ни силой, ни уговорами. Власти Каталонии предлагают Мадриду переговоры как единственный путь к установлению спокойствия в регионе.

Но о новом референдуме в Мадриде и слышать не хотят. Письма к королю и премьер-министру Испании, направленные каталонским правительством, остались без ответа.

Митинги в поддержку заключенных прошли и в Брюсселе, где уже два года скрывается Карлос Пудемон - бывший глава Каталонии. А, по мнению испанских властей, основной зачинщик и виновник всех бед "короны" в мятежном регионе.

Беспорядки стихли далеко за полночь. Власти Барселоны призвали людей отказаться от насилия. Но вряд ли получится. По крайней мере, в соцсетях, анонимная группа "Цунами", которая организовала массовые протесты, вновь призывает каталонцев выйти на улицы и добиваться своих требований, даже путем открытых вооруженных столкновений с полицией.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".