Наследный принц Абу-Даби сопроводил Путина до трапа самолета (видео)

Лидеры тепло попрощались

Сирийскую проблематику затронули на переговорах Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби. Программа государственного визита завершилась поздно вечером, после чего президент покинул страну.

Проводы получились не менее красочными, чем церемония встречи. От дворца, который был подсвечен цветами российского флага, кортежи лидеров отправились в аэропорт.

Наследный принц сопроводил Владимира Путина вплоть до трапа самолета. По традиции главы государств сделали совместную фотографию, пожали друг другу руки и тепло попрощались.