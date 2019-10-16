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Наследный принц Абу-Даби сопроводил Путина до трапа самолета (видео)

11:37
  • среда
  • 16 октября 2019

Лидеры тепло попрощались

Сирийскую проблематику затронули на переговорах Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби. Программа государственного визита завершилась поздно вечером, после чего президент покинул страну.

Проводы получились не менее красочными, чем церемония встречи. От дворца, который был подсвечен цветами российского флага, кортежи лидеров отправились в аэропорт.

Наследный принц сопроводил Владимира Путина вплоть до трапа самолета. По традиции главы государств сделали совместную фотографию, пожали друг другу руки и тепло попрощались.

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