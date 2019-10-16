В ООН возмущены невыдачей США виз российским дипломатам

В ООН встали на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам

Заместитель генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш поддержал Москву в вопросе невыдачи американских виз нашим дипломатам. Проблему обсуждали на специальном заседании комитета всемирной организации.

Как сообщил заместитель нашего постпреда Геннадий Кузьмин, большинство государств, в том числе и руководство ООН, согласились с позицией России - США не выполняет свои визовые обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире. А значит, добавляют в Москве, в будущем важных международных встреч в Нью-Йорке стоит избегать, передает "Газета.Ru".

Впрочем, официально этот вопрос пока не поднимался, а вот о проведении арбитража между генсеком организации и США на заседании заговорили сразу несколько делегаций. Напомним, Вашингтон отказал в выдаче виз 18 российским дипломатам, которые собирались принять участие в работе Генассамблеи. Решение связали с соображениями безопасности, что в постпредстве назвали абсурдом.