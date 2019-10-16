Дебаты демократов в США превратились в публичную порку Трампа

Не обошлось и без пресловутого российского следа

В США все внимание этой ночью было приковано к самым масштабным дебатам демократов. От главных претендентов - Джо Байдена и Берни Сандерса - фокус внимания неожиданно сместился на Элизабет Уоррен, которая только укрепляет свои позиции. Впрочем, тезисы больше напоминали попытку отвести внимание от собственных просчетов.

Дебаты демократов, которые должны были выявить лидеров партии в предстоящей президентской кампании, превратились в публичную порку нынешнего главы Белого дома. Причем, в выражениях политики не стеснялись, передает "ТВ Центр".

"У нас есть эксцентричный, сумасшедший президент, который ничего не знает о внешней политике и действует из страха за свое собственное переизбрание", - заявил Джо Байден.

Демократы всерьез надеются, что переизбрания не произойдет, если все же удастся обстоятельно доказать корыстные цели Трампа на посту президента. Вывод американских войск из Сирии – предательство курдов, несколько раз прозвучало в прямом эфире национального телевидения. Конгрессмен Тулси Габбард и вовсе заявила, что американские власти используют террористов в своих целях и с этим нужно покончить.

Распад НАТО, окончательная потеря влияния на Ближнем Востоке и авторитета на международной арене – такое будущее предрекает стране Джон Байден, если Дональд Трамп избежит импичмента и пойдет на второй срок. Демократы вспомнили и пресловутый российский след. Вновь заговорили о докладе Мюллера и в очередной раз обвинили президента США в связях с Москвой.

Джо Байден, которого еще недавно называли самым популярным кандидатом в президенты от демократов, теряет позиции. Свою роль сыграли коррупционные скандалы с его сыном на Украине и в Китае. На вопросы о семейном бизнесе отвечал сбивчиво, нервничал, чем вызвал вопросы о здоровье. Бывшему вице-президенту 76 лет. Он пообещал опубликовать справку о своем состоянии перед праймериз в следующем году. Но это может и не помочь, по внутрипартийным опросам он уже значительно уступает в рейтинге более старшему коллеге Бернарду Сандерсу. Лидером гонки и вовсе признают представителя левого крыла Элизабет Уоррен. Так или иначе, до выборов еще далеко. Расстановка сил в партии будет меняться. Но главный вопрос, смогут ли демократы найти кандидатуру, способную составить серьезную конкуренцию нынешнему президенту США.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".