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В Крыму военные лётчики отработали приземление на авианосец

11:49
  • среда
  • 16 октября 2019

Тренировочная площадка - это уникальный наземный комплекс НИТКА, имитирующий взлётно-посадочную полосу крейсера

Сложнейшие элементы в небе и ювелирно точная посадка на макет палубы корабля. В Крыму военные лётчики Северного флота отрабатывают приземление на авианосец.

Перед реальной посадкой летчики выполняют десятки таких тренировочных заходов. И только потом выпускают гак, чтобы зацепить трос. Металлический трос поднимается всего на 20 сантиметров от земли. Торможение длится доли секунды, передает "ТВ Центр".

90 метров корабельного металла. Взлетно-посадочная полоса тренажера НИТКА, построенного еще в 80-е годы, точная копия авианосца. Основные механизмы комплекса скрыты под землей. Каждый заход на посадку обеспечивают десятки специалистов.

Отрабатывать навыки летчики будут до конца месяца, а затем вернутся в Заполярье, где совсем другие, более сложные метеорологические условия и полеты с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Никита Васильев, "ТВ Центр", Саки, Республика Крым.

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