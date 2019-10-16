В Москве прошла встреча победителей конкурса "Лидеры России"

Проект организован платформой "Россия - страна возможностей"

Узнать секреты успеха талантливых коллег. В Москве состоялась вторая встреча победителей конкурса "Лидеры России" в формате "Завтрак с Наставником", сообщает "ТВ Центр".

Главная цель мероприятий - создание новых площадок для неформального общения и обмена мнениями. Проект организован платформой "Россия - страна возможностей". В ходе встреч участники определяют вектор своего личностного и профессионального роста, а также обсуждают самые важные вопросы жизни страны.