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В Москве прошла встреча победителей конкурса "Лидеры России"

14:58
  • среда
  • 16 октября 2019

Проект организован платформой "Россия - страна возможностей"

Узнать секреты успеха талантливых коллег. В Москве состоялась вторая встреча победителей конкурса "Лидеры России" в формате "Завтрак с Наставником", сообщает "ТВ Центр".

Главная цель мероприятий - создание новых площадок для неформального общения и обмена мнениями. Проект организован платформой "Россия - страна возможностей". В ходе встреч участники определяют вектор своего личностного и профессионального роста, а также обсуждают самые важные вопросы жизни страны.

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