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В Чебоксарах медведь разгуливал по улицам (видео)

11:56
  • среда
  • 16 октября 2019

Косолапого выловили и отпустили в лес

Жителей Чебоксар посетил необычный гость - по улицам города, изрядно пугая прохожих и автомобилистов, сутки разгуливал медвежонок, передает "ТВ Центр".

В полицию поступило несколько звонков от очевидцев. Они сообщили, что заметили косолапого в районе посёлка Соляное. Затем камеры наблюдения зафиксировали зверя в разных точках города.

Обнаружили лесного гостя уже на территории заброшенной стройки. Прибывшие полицейские оцепили территорию. А специалистам по отлову диких животных удалось усыпить медвежонка при помощи снотворного. Позже его вывезли в лес и отпустили.

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