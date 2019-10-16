США решили остановить продвижение России на мировой арене

Американские демократы потребовали жесткой политики в отношении Москвы

Дональд Трамп слишком часто контактирует с российским президентом Владимиром Путиным. А вот с канцлером Германии Ангелой Меркель – настоящим другом американцев – президент США почти не встречается, переживает сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Букер высказался во время теледебатов кандидатов в президенты от Демократической партии, которые проходят в Университете Оттербейн в штате Огайо – их транслирует телеканал CNN. Сенатор убежден, что США не могут позволить Москве укреплять позиции на мировой арене – и вмешиваться в "демократические процессы".

"Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, в Латвии и Литве. И мы должны твердо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, это совершенно неприемлемо", — заявил Букер.

Другой участник дебатов, бизнесмен Эндрю Янг, также высказался по поводу вмешательства в выборы. "Нам нужно сказать России следующее: Послушайте, мы все поняли. Мы вмешивались в чужие выборы, вы вмешались в наши. Теперь этому должен быть положен конец", - сказал предприниматель. По его мнению, следует предупредить Россию: еще одна попытка вмешательства в избирательный процесс будет воспринята Вашингтоном как враждебный акт против американцев.