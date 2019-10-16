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Дочь Хворостовского перестала скрывать лицо сына

10:56
  • среда
  • 16 октября 2019

Ему скоро исполнится месяц

37-летняя Мария Хворостовская впервые показала лицо своего сына Лео, рожденного в сентябре.
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Как пишет "СтарХит", Мария опубликовала в соцсети фотографию, на которой можно увидеть лицо новорожденного. Малыш лежит на коленях у мамы, которая счастливо улыбается в камеру. Судя по кадру, ребенок похож на свою годовалую сестренку Арию. 

5 октября Хворостовская выложила в Instagram снимок, на котором Лео лежит на ее груди. "Две недели назад еще одно чудо вошло в нашу жизнь", - написала Мария. Она рожала дома в бассейне, рядом с ней постоянно находился муж - португальский фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс. Роды прошли быстро и легко, утверждает дочь знаменитого певца.

Напомним, Мария и Фелипе живут в Лондоне. Они долгое время встречались, а брак заключили только в мае этого года. В 2018 году у них родилась дочь Ария. 

Мария - приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой. Женщина скончалась в 2015 году. Спустя два года от рака умер Хворостовский. 

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