Дочь Хворостовского перестала скрывать лицо сына

Ему скоро исполнится месяц

37-летняя Мария Хворостовская впервые показала лицо своего сына Лео, рожденного в сентябре.

Как пишет "СтарХит", Мария опубликовала в соцсети фотографию, на которой можно увидеть лицо новорожденного. Малыш лежит на коленях у мамы, которая счастливо улыбается в камеру. Судя по кадру, ребенок похож на свою годовалую сестренку Арию.

5 октября Хворостовская выложила в Instagram снимок, на котором Лео лежит на ее груди. "Две недели назад еще одно чудо вошло в нашу жизнь", - написала Мария. Она рожала дома в бассейне, рядом с ней постоянно находился муж - португальский фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс. Роды прошли быстро и легко, утверждает дочь знаменитого певца.

Напомним, Мария и Фелипе живут в Лондоне. Они долгое время встречались, а брак заключили только в мае этого года. В 2018 году у них родилась дочь Ария.

Мария - приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой. Женщина скончалась в 2015 году. Спустя два года от рака умер Хворостовский.