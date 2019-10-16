ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжительность жизни в России растет рекордными темпами

10:46
  • среда
  • 16 октября 2019

Россияне стали реже умирать

Россияне устанавливают рекорды по росту продолжительности жизни. За восемь месяцев 2019-го она увеличилась почти на год, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Пчеловодство и кёрлинг: "Московское долголетие" открывает новый сезон

"За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года", — заявила Скворцова.

Министр также отметила, что у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года.  По словам Скворцовой, это произошло благодаря тому, что удалось сохранить дополнительно 34 тысячи жизней: показатель общей смертности на 1 тысячу человек снизился на 3,1%, передает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.