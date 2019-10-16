Продолжительность жизни в России растет рекордными темпами

Россияне стали реже умирать

Россияне устанавливают рекорды по росту продолжительности жизни. За восемь месяцев 2019-го она увеличилась почти на год, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года", — заявила Скворцова.

Министр также отметила, что у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. По словам Скворцовой, это произошло благодаря тому, что удалось сохранить дополнительно 34 тысячи жизней: показатель общей смертности на 1 тысячу человек снизился на 3,1%, передает ТАСС.