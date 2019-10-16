Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж

Главная задача - обеспечить безопасность мирного населения

Турецкая военная операция в Сирии в среду будет в центре внимания закрытого заседания Совбеза ООН. Консультации пройдут по инициативе сразу всех стран Евросоюза, представленных в организации, передает "ТВ Центр".

Тем временем российская военная полиция провела первое патрулирование сирийского города Манбидж, который перешел под контроль правительственных сил Дамаска. Рейд длился около трех часов. Наши военнослужащие объезжали районы на бронеавтомобилях "Тигр".