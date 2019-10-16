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Российскую фигуристку лишили медали из-за допинга

11:12
  • среда
  • 16 октября 2019

Спортсменка призналась в употреблении запрещенных препаратов

Допинг-проба российской фигуристки Александры Кошевой дала положительный результат. Спортсменка дисквалифицирована на два года. Срок отстранения Кошевой от соревнований отсчитывается с 7 марта 2019-го.
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Александра Кошевая выступала на Универсиаде-2019 в Красноярске в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Россияне завоевали бронзовые награды. По правилам Международной федерации университетского спорта, в случае нарушения антидопинговых правил результат автоматически аннулируется.

По данным Международного союза конькобежцев (ISU), экспертиза обнаружила в допинг-пробе спортсменки торасемид. Кошевая призналась, что употребляла препарат – но не знала, что он запрещен. По словам фигуристки, она приняла лекарство, чтобы снять отек ноги. При этом спортсменка ни с кем не проконсультировалась. Свою ошибку спортсменка признала, и от вскрытия пробы "Б" отказалась, сообщает ТАСС.

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