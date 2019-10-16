Купившему футбольный клуб Басте указали на большую проблему

Музыканту предстоят огромные траты

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме России Вадим Манукян усомнился в том, что рэперу Басте хватит средств на возрождение футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

"Я не уверен, что Баста обладает достаточными финансами, чтобы помочь клубу. Для того, чтобы возродить клуб и вернуть ему былую славу времен СССР, нужен человек, который владеет миллиардами, чтобы пригласить сюда играть настоящих звезд", - сказал Вадим Манукян "Комсомольской правде".

По его мнению, история с покупкой футбольного клуба больше похожа на пиар, чем на реальную попытку спасти СКА от разорения. При этом Манукян допустил, что Бастой движут благие намерения.

"Конечно, хорошо, что Баста покрыл имеющиеся долги клуба и собирается ему помогать дальше, но я не уверен, что этой помощи будет достаточно. И это большая проблема", - констатировал эксперт.

Отметим, что в советское время ростовский СКА был довольно успешной командой, которая дала отечественному футболу многих известных спортсменов, в том числе Виктора Понедельника, который забил "золотой гол" в финале Кубка Европы 1960. Сейчас СКА играет в третьем по силе дивизионе российского чемпионата. После 13 туров первенства команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, приобрел СКА. Он рассчитался с долгами клуба, вложил в него около 10 миллионов рублей и нанял специалистов, которые будут непосредственно управлять командой.