ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Купившему футбольный клуб Басте указали на большую проблему

11:27
  • среда
  • 16 октября 2019

Музыканту предстоят огромные траты

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме России Вадим Манукян усомнился в том, что рэперу Басте хватит средств на возрождение футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. 
Баста объяснил покупку футбольного клуба

"Я не уверен, что Баста обладает достаточными финансами, чтобы помочь клубу. Для того, чтобы возродить клуб и вернуть ему былую славу времен СССР, нужен человек, который владеет миллиардами, чтобы пригласить сюда играть настоящих звезд", - сказал Вадим Манукян "Комсомольской правде"

По его мнению, история с покупкой футбольного клуба больше похожа на пиар, чем на реальную попытку спасти СКА от разорения. При этом Манукян допустил, что Бастой движут благие намерения. 

"Конечно, хорошо, что Баста покрыл имеющиеся долги клуба и собирается ему помогать дальше, но я не уверен, что этой помощи будет достаточно. И это большая проблема", - констатировал эксперт. 

Отметим, что в советское время ростовский СКА был довольно успешной командой, которая дала отечественному футболу многих известных спортсменов, в том числе Виктора Понедельника, который забил "золотой гол" в финале Кубка Европы 1960. Сейчас СКА играет в третьем по силе дивизионе российского чемпионата. После 13 туров первенства команда занимает восьмое место в турнирной таблице.  

Ранее стало известно, что Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, приобрел СКА. Он рассчитался с долгами клуба, вложил в него около 10 миллионов рублей и нанял специалистов, которые будут непосредственно управлять командой.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.