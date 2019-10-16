ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спецслужбы в России предотвратили 39 терактов

11:35
  • среда
  • 16 октября 2019

Ликвидированы десятки террористов

Около полусотни террористических ячеек ликвидированы в России с начала 2019 года. Члены подполья планировали атаки в различных регионах страны, 39 терактов предотвращено в результате этой работы, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - привел цифры Бортников. Руководитель ФСБ выступил на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, которое проходит в Сочи.

По данным Бортникова, сотрудники службы блокировали счета почти 5,5 тысячи человек, подозреваемых в террористической деятельности. Сотрудничество с генпрокуратурой и Роскомнадзором также дало свои результаты: ограничен доступ к 8 тысячам интернет-ресурсов деструктивной направленности, приводит слова главы ФСБ "Интерфакс".

Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.