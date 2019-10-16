Спецслужбы в России предотвратили 39 терактов

Ликвидированы десятки террористов

Около полусотни террористических ячеек ликвидированы в России с начала 2019 года. Члены подполья планировали атаки в различных регионах страны, 39 терактов предотвращено в результате этой работы, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - привел цифры Бортников. Руководитель ФСБ выступил на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, которое проходит в Сочи.

По данным Бортникова, сотрудники службы блокировали счета почти 5,5 тысячи человек, подозреваемых в террористической деятельности. Сотрудничество с генпрокуратурой и Роскомнадзором также дало свои результаты: ограничен доступ к 8 тысячам интернет-ресурсов деструктивной направленности, приводит слова главы ФСБ "Интерфакс".