"Худеть больше не нужно": уставшая Пугачева обеспокоила россиян

Время не властно над народной любимицей

70-летняя певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое фото и пожелала поклонникам доброго утра.

Народная артистка СССР поприветствовала фанатов на своей страничке в соцсети. Певица выложила фото, на котором она позирует на фоне вечернего города. Пугачева поднесла руку к лицу и многозначительно взглянула в объектив фотокамеры. "Доброе утро", - написала она, сопроводив эти слова изображением цветка.

Поклонники радуются каждому новому снимку Примадонны. Они тут же завалили певицу комплиментами. При этом кто-то обратил внимание на то, что Пугачева выглядит несколько уставшей и осунувшейся. Возникло предположение, что артистка злоупотребляет диетами.

- Худеть больше не нужно Вам.

- Классная прическа.

- Обожаю! Восхищаюсь безмерно.

- Как же я ее люблю!

- Красотка ты наша.

Отметим, что 2 ноября Алла Пугачева даст юбилейный концерт в белорусской столице. По некоторым данным, перекупщики продают билеты за 150 тысяч рублей, хотя официальная стоимость мест не превышает 15,5 тысячи.