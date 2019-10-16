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"Худеть больше не нужно": уставшая Пугачева обеспокоила россиян

12:05
  • среда
  • 16 октября 2019

Время не властно над народной любимицей

70-летняя певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое фото и пожелала поклонникам доброго утра. 
Пугачева едва не стала жертвой маньяка

Народная артистка СССР поприветствовала фанатов на своей страничке в соцсети. Певица выложила фото, на котором она позирует на фоне вечернего города. Пугачева поднесла руку к лицу и многозначительно взглянула в объектив фотокамеры. "Доброе утро", - написала она, сопроводив эти слова изображением цветка.   

Поклонники радуются каждому новому снимку Примадонны. Они тут же завалили певицу комплиментами. При этом кто-то обратил внимание на то, что Пугачева выглядит несколько уставшей и осунувшейся. Возникло предположение, что артистка злоупотребляет диетами. 

- Худеть больше не нужно Вам.

- Классная прическа. 

- Обожаю! Восхищаюсь безмерно. 

- Как же я ее люблю!

- Красотка ты наша. 

Отметим, что 2 ноября Алла Пугачева даст юбилейный концерт в белорусской столице. По некоторым данным, перекупщики продают билеты за 150 тысяч рублей, хотя официальная стоимость мест не превышает 15,5 тысячи. 

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