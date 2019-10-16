ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я вспыльчивый": убийца биатлониста Сисигина раскаялся

12:09
  • среда
  • 16 октября 2019

Суд оставил сообщников под арестом до 13 декабря

Частичное признание вины – так оценил суд в Красноярске раскаяние Сергея Шмелева. Один из обвиняемых в убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина рассказал судьям, что был пьян – и попытался оправдаться особенностями своего характера.
Жестокое убийство девочки в Саратове расследует центральный аппарат СК

"Я вспыльчивый человек, он тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь", - заявил Сергей Шмелев журналистам. Дело рассматривается в Центральном районном суде Красноярска, который решил оставить двоих фигурантов дела  под стражей до 13 декабря.

По данным следствия, Сергей Шмелев и Андрей Шилов 15 сентября во время телефонного разговора поссорились с Сисигиным. Затем лони поехали домой к биатлонисту, где сильно избили спортсмена. Дмитрия отвезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь – 6 октября он скончался.

Дело находится на контроле в Следственном комитете России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему Шилов и Шмелев до последнего времени оставались на свободе. Он ожидает оценки действий красноярских следователей и полицейских.

Тем временем СМИ и общественность уже нашли объяснение такому мягкому отношению к подозреваемым в жестоком убийстве. Предполагают, все дело в том, что Андрей Шилов - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов, сообщает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Андрей Шилов и Сергей Шмелев
Андрей Шилов и Сергей Шмелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.