"Я вспыльчивый": убийца биатлониста Сисигина раскаялся

Суд оставил сообщников под арестом до 13 декабря

Частичное признание вины – так оценил суд в Красноярске раскаяние Сергея Шмелева. Один из обвиняемых в убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина рассказал судьям, что был пьян – и попытался оправдаться особенностями своего характера.

"Я вспыльчивый человек, он тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь", - заявил Сергей Шмелев журналистам. Дело рассматривается в Центральном районном суде Красноярска, который решил оставить двоих фигурантов дела под стражей до 13 декабря.

По данным следствия, Сергей Шмелев и Андрей Шилов 15 сентября во время телефонного разговора поссорились с Сисигиным. Затем лони поехали домой к биатлонисту, где сильно избили спортсмена. Дмитрия отвезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь – 6 октября он скончался.

Дело находится на контроле в Следственном комитете России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему Шилов и Шмелев до последнего времени оставались на свободе. Он ожидает оценки действий красноярских следователей и полицейских.

Тем временем СМИ и общественность уже нашли объяснение такому мягкому отношению к подозреваемым в жестоком убийстве. Предполагают, все дело в том, что Андрей Шилов - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов, сообщает РИА Новости.