Благородный поступок Корчевникова восхитил украинцев

Телеведущий попросил денег для Украины

37-летний телеведущий Борис Корчевников, которому четыре года назад удалили доброкачественную опухоль, призвал своих поклонников восстановить больницу с храмом святого Агапита, которая принадлежат Киево-Печерской лавре.

"Это очень старая больница. Когда-то в ней бывали еще наши цари. Потом советские годы, запустение. Мы очень хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница - не только для монашествующих, но и для всего города, как это было когда-то", - обратился к подписчикам Корчевников.

Телеведущий и генпродюсер телеканала "Спас" посетил Украину для участия в международном фестивале православного кино "Покров". Корчевникову вручили награду "За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов".

Интернет-пользователи в России и Украине поблагодарили журналиста за его помощь в восстановлении памятников культуры. Многие украинцы подивились доброте Корчевникова.

- Борис, вы прекрасный человек! Дай Бог Вам здоровья!

- Спасибо, что переживаете и за нашу страну, за наши Святыни, дай Бог вам здоровья.

- Вы такой светлый, удивительный человек.

- Успехов вам, а мы поможем! С миру по нитке, как говорится.

- Борис, от Вас исходит такое спокойствие и благодать, а Ваша спокойная, неземная улыбка дает силы и оптимизм!

Между тем поклонников не перестает беспокоить состояние здоровья Бориса Корчевникова. В последнее время он то набирает вес, то худеет. С его лица не спадает отечность. Возникли предположения, что давняя болезнь снова дала о себе знать. Телеведущий признает, что у него были проблемы со здоровьем, но о текущем своем состоянии предпочитает не распространяться.