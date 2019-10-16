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Благородный поступок Корчевникова восхитил украинцев

12:35
  • среда
  • 16 октября 2019

Телеведущий попросил денег для Украины

37-летний телеведущий Борис Корчевников, которому четыре года назад удалили доброкачественную опухоль, призвал своих поклонников восстановить больницу с храмом святого Агапита, которая принадлежат Киево-Печерской лавре. 
"Столько боли в глазах": измученный вид Корчевникова обеспокоил народ

"Это очень старая больница. Когда-то в ней бывали еще наши цари. Потом советские годы, запустение. Мы очень хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница - не только для монашествующих, но и для всего города, как это было когда-то", - обратился к подписчикам Корчевников. 

Телеведущий и генпродюсер телеканала "Спас" посетил Украину для участия в международном фестивале православного кино "Покров". Корчевникову вручили награду "За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов". 

Интернет-пользователи в России и Украине поблагодарили журналиста за его помощь в восстановлении памятников культуры. Многие украинцы подивились доброте Корчевникова. 

- Борис, вы прекрасный человек! Дай Бог Вам здоровья!

- Спасибо, что переживаете и за нашу страну, за наши Святыни, дай Бог вам здоровья.

- Вы такой светлый, удивительный человек.

- Успехов вам, а мы поможем! С миру по нитке, как говорится.

- Борис, от Вас исходит такое спокойствие и благодать, а Ваша спокойная, неземная улыбка дает силы и оптимизм!

Между тем поклонников не перестает беспокоить состояние здоровья Бориса Корчевникова. В последнее время он то набирает вес, то худеет. С его лица не спадает отечность. Возникли предположения, что давняя болезнь снова дала о себе знать. Телеведущий признает, что у него были проблемы со здоровьем, но о текущем своем состоянии предпочитает не распространяться. 

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