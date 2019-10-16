Россиянам с детьми увеличили ежемесячные выплаты

Рост составит 7%

Ежемесячные выплаты россиянам, имеющим одного или двух детей, увеличатся. В 2020 году размер пособия составит 12 тысяч рублей – тогда как в 2019-м средний размер выплат составил 11,2 тысячи.

Ранее уже сообщалось, что выплачиваться пособие в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" теперь будет не полтора года, а до достижения ребенком трехлетнего возраста.

"В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта, увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 миллиарда рублей", - сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

В министерстве уточнили, что, благодаря продлению с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка - с полутора до трех лет - семья получит поддержку в размере около 430 тысяч рублей за три года, передает ТАСС.