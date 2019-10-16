"Это личные истории": Авербух высказался об операции Тотьмяниной

Хореограф пожелал фигуристке скорейшего выздоровления

Хореограф Илья Авербух высказался о состоянии олимпийской чемпионки в парном фигурном катании Татьяны Тотьмяниной. Накануне спортсменку прооперировали в столичном онкоцентре.

"Мы с Таней на связи, желаю ей скорейшего выздоровления. Все хорошо. В скором времени она будет в форме, чтобы ответить на все вопросы", - сказал Авербух. Хореограф выразил уверенность, что фигуристка 3 ноября примет участие в шоу Игоря Крутого.

В то же время Авербух отметил, что "это личные истории". "Они не требуют большого шума и огласки", - приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, Татьяна Тотьмянина все еще находится в онкоцентре. Спортсменке провели операцию после того, как при обследовании обнаружили опухоль в желчном пузыре.

В среду фигурист Алексей Ягудин рассказал об операции и поделился снимком Тотьяминой из больницы.