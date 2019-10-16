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Военная полиция России приступила к патрулированию Мембиджа

14:42
  • среда
  • 16 октября 2019

Город расположен на стратегической автодороге

Совбез ООН в среду соберётся на закрытое заседание - обсудить ситуацию на севере Сирии. Тем временем Россия будет и дальше поощрять достижение договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия Сирии и Турции. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Наша военная полиция уже провела первое патрулирование города Мембидж, который перешел под контроль правительственных сил.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова.

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