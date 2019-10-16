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Появилось видео избиения учителем детей в коррекционной школе в Москве

15:04
  • среда
  • 16 октября 2019

В учебном заведении проведена служебная проверка

Скандал в коррекционной школе в центре Москвы. Педагог Екатерина Тураносова на уроке избивала детей. Один из случаев попал на видео, передает "ТВ Центр".

Женщина кричит на девочку, сопровождая свой гнев пинками и ударами в спину и по голове. Камеру в классе решили установить родители, когда дети стали приходить домой с синяками. В школе уже провели служебную проверку, учительницу уволили, но заявления в полицию от родителей продолжают поступать.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проверку также начала прокуратура и требует возбудить ещё одно уголовное дело. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.

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