Появилось видео избиения учителем детей в коррекционной школе в Москве

В учебном заведении проведена служебная проверка

Скандал в коррекционной школе в центре Москвы. Педагог Екатерина Тураносова на уроке избивала детей. Один из случаев попал на видео, передает "ТВ Центр".

Женщина кричит на девочку, сопровождая свой гнев пинками и ударами в спину и по голове. Камеру в классе решили установить родители, когда дети стали приходить домой с синяками. В школе уже провели служебную проверку, учительницу уволили, но заявления в полицию от родителей продолжают поступать.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проверку также начала прокуратура и требует возбудить ещё одно уголовное дело. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.