Посадить вертолет там, где это невозможно: как работает санитарная авиация

Чтобы все прошло гладко, необходимо все действия отрабатывать на учениях

Оказать помощь не только на суше, но и на воде. Быстро добраться к пострадавшим. Всё это уникальная санитарная авиация. Слаженная работа всей бригады - от лётчика, который может посадить вертолёт, даже там, где это, казалось бы, невозможно, до медиков, оказывающих помощь даже на борту.

Рыбак в лодке в десятке метров от берега не откликается. Скорее всего, мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Добираться до него вплавь небезопасно. Очевидец вызывает спасателей, передает "ТВ Центр".

Чрезвычайное происшествие хоть и постановочное в рамках учений, но для спасателей это не имеет значения. Ведь чтобы в нужный момент прийти на помощь, все навыки необходимо тщательно отрабатывать.

Посадить вертолёт там, где это практически невозможно. Лётчики санитарной авиации делают это мастерски. Пилот буквально на ощупь ищет подходящее место на неровном берегу озера и вскоре ювелирно садится там, где не всякая машина пролезет.

Санитарная авиация - уникальная спасательная служба. Это не просто быстрый способ доставить пострадавшего в больницу. На борту установлено всё необходимое реанимационное оборудование. Спасать человеку жизнь врачи начинают ещё на земле. Но главное, могут не прекращать это делать, даже когда вертолёт находится в небе.

Врачи санитарной авиации делают до 7 вылетов в день. Причём, это не только ДТП или чрезвычайные происшествия. Зачастую по воздуху до ближайшей клиники эвакуируют тяжелобольных пациентов или в экстренных ситуациях, например при резкой остановке у человека сердца. И такая оперативность за 12 лет службы медицинских вертолётов уже спасла тысячи жизней.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".