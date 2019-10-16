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В Королеве нашли склад с поддельным алкоголем на миллион рублей

15:09
  • среда
  • 16 октября 2019

Всего изъято 6 тысяч бутылок

Склад с крепким алкоголем обнаружили в подмосковном Королёве. И оперативно уничтожили - спиртное оказалось контрафактом, передает "ТВ Центр".

Два гаража были почти доверху заставлены коробками с водкой и коньяком. На всех бутылках красовались этикетки известных брендов и акцизные марки - как уже выяснили специалисты, поддельные.

Рядом стояли более тысячи канистр с жидкостью, напоминавшей спирт - из неё, очевидно, и производили алкоголь. Всё изъятое тянет минимум на миллион рублей. Через какие магазины контрафакт сбывался, установит следствие.

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