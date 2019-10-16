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Крупнейшая выставка работ Поленова открывается в Москве

15:10
  • среда
  • 16 октября 2019

Третьяковке удалось почти невозможное: собрать максимальное количество картин из знаменитого Евангельского цикла Поленова

Он покорил Москву своим "Московским двориком". С этой картиной  художник  дебютировал в нашем городе на выставке "передвижников". И стал автором  десятков полотен, которые вошли в сокровищницу русской и мировой культуры.  В Третьяковской галерее открывается ретроспективная выставка Василия Поленова. Масштабную экспозицию собрали из 16 музеев и частных коллекций.

Подробнее - в репортаже Ольги Стрельцовой

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Выставка Василия Поленова, приуроченная к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
Выставка Василия Поленова, приуроченная к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
Выставка Василия Поленова, приуроченная к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
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