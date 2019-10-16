Крупнейшая выставка работ Поленова открывается в Москве

Третьяковке удалось почти невозможное: собрать максимальное количество картин из знаменитого Евангельского цикла Поленова

Он покорил Москву своим "Московским двориком". С этой картиной художник дебютировал в нашем городе на выставке "передвижников". И стал автором десятков полотен, которые вошли в сокровищницу русской и мировой культуры. В Третьяковской галерее открывается ретроспективная выставка Василия Поленова. Масштабную экспозицию собрали из 16 музеев и частных коллекций.

Подробнее - в репортаже Ольги Стрельцовой