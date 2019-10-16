В Большом Московском цирке состоялся бенефис Юрия Куклачева

В большом бенефисе приняли участие 50 кошек

Юрий Куклачёв устроил бенефис в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. На арену он вышел впервые за 30 лет - так решил отметить свой юбилей. Главными на сцене стали, разумеется, любимые артисты Куклачёва.

В свои 70 лет Юрий Куклачев легко перемещается по сцене, бегает, прыгает и неустанно веселит зрителей.

Впервые после 30-летнего перерыва легендарный клоун - на арене цирка. Вновь играет репризы, которые помнят и любят миллионы зрителей по всей стране, передает "ТВ Центр". Маэстро признается: несмотря на то, что посвятил жизнь театру кошек, в душе он так и остался цирковым артистом.

"70 лет пролетело как один миг. Надо уметь радоваться сегодняшнему дню, уметь восхищаться, ценить людей. Надо уметь с самим собой разговаривать и настраивать себя на положительные эмоции", - говорит Куклачёв.

Без кошек в этот знаменательный день, конечно, не обошлось. Этим независимым животным на арене гораздо тяжелее, чем на сцене родного театра. Слишком ярко и шумно. В большом бенефисе Юрия Куклачева участвует 50 кошек. Но не только они. Еще знаменитые артисты эстрады, дети и даже внук артиста. Дочь дрессировщика - Екатерина Куклачева - рисует песком историю отца.

Одна из главных закадровых ролей в этом представлении - у супруги артиста. Именно Екатерина Исааковна много лет назад подобрала на улице бездомного котенка и решила его дрессировать. И 50 лет остается музой Юрия Куклачева. Придумывает номера, готовит реквизит и подшивает костюмы.

Бенефис Куклачева стал праздником для всех. Дети с замиранием сердца следили за полетами гимнастов и радостно хлопали ловким трюкам четвероногих артистов. А взрослые смогли вернуться в детство. В тот самый легендарный советский цирк.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".