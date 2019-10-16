Крутой рассказал о проблемах в браке

Жизнь на две страны - это тяжелое испытание

Композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой признался, что за 25 лет совместной жизни с супругой Ольгой у них бывали тяжелые периоды.

Игорь и Ольга поженились в 1995 году. По словам Крутого, его покорила красота девушки, живущей в США. Порой любовь на расстоянии становилась испытанием для пары.

"Это же непросто - жить на две страны, детей воспитывать на расстоянии, да и встретились мы не в 18 лет, а сложившимися людьми, с устоявшимися правилами, моральными устоями. На первом этапе, понятно, любовь сносит крышу и из любой ситуации есть выход. А дальше появляются проблемы во взаимоотношениях. Всякое бывало. Но мы вместе", - рассказал Крутой порталу wday.ru.

Сейчас 65-летний композитор уже не может себе представить жизни без Ольги. Она занимается детьми, внуками, совместным отдыхом, семейными праздниками и покупкой вещей для родных. "Правда, тут Оля уже обижается, что я в этом смысле сильно пошел в самостоятельное плавание, - сказал Крутой по поводу "покупок шмоток". – [Жена] сделала меня шмоточником. Но теперь расстраивается, когда я один хожу по магазинам".

По словам композитора, самый главный подарок, который сделала ему супруга, - это дочка Александра, в которой он души не чает.

Напомним, что от первого брака у Крутого остался сын Николай. Народный артист России также удочерил Викторию - дочь своей нынешней жены.