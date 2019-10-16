Поставили на место: Зеленский потерял жену на встрече с президентом Латвии

Украинский лидер посетит "музей советской оккупации"

Прибытие Владимира Зеленского с официальным визитом в Латвию не обошлось без обычного для президента Украины казуса. Латвийскому лидеру Эгилсу Левитсу во время церемонии встречи у дверей Рижского замка пришлось указать место украинскому коллеге, запутавшемуся в окружавших его дамах.

Кроме переговоров с президентом Латвии у Зеленского запланированы встречи со спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Зеленский и Левитс обсудят отношения двух стран, Европейского Союза и Украины, а также Инициативу трех морей, передает ТАСС.

Украинский президент также собирается встретиться с представителями украинской общины в Латвии и посетить рижскую украинскую школу. И обязательно осмотрит "музей оккупации", экспозиция которого рассказывает о том, как Латвия страдала от "советского режима".