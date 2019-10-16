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Поставили на место: Зеленский потерял жену на встрече с президентом Латвии

13:10
  • среда
  • 16 октября 2019

Украинский лидер посетит "музей советской оккупации"

Прибытие Владимира Зеленского с официальным визитом в Латвию не обошлось без обычного для президента Украины казуса. Латвийскому лидеру Эгилсу Левитсу во время церемонии встречи у дверей Рижского замка пришлось указать место украинскому коллеге, запутавшемуся в окружавших его дамах.
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Кроме переговоров с президентом Латвии у Зеленского запланированы встречи со спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Зеленский и Левитс обсудят отношения двух стран, Европейского Союза и Украины, а также Инициативу трех морей, передает ТАСС.

Украинский президент также собирается встретиться с представителями украинской общины в Латвии и посетить рижскую украинскую школу. И обязательно осмотрит "музей оккупации", экспозиция которого рассказывает о том, как Латвия страдала от "советского режима".

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