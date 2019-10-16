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"Мама умерла, мы заботились о папе": найдены жуткие записи просидевших 9 лет взаперти детей

14:08
  • среда
  • 16 октября 2019

Выяснились подробности жизни затворников из Нидерландов

25-летний житель Нидерландов, который вместе со своими родными жил в подвале загородного дома и якобы не знал о существовании других людей, с лета 2019 года активно публиковал записи в соцсетях и завел страничку в Instagram.
Дети не знали о других людях: семья 9 лет ждала конец света в подвале

Ян Зон ван Дорстен на своей странице в LinkedIn рассказал, что его родители занимались бизнесом, пока мама не умерла в 2004 году. После этого ему пришлось вместе с братьями и сестрами заботиться об отце. По данным зарубежных СМИ, мужчина оказался прикован к кровати после инсульта.

Все лето и осень Ян публиковал в Сети фотографии, сделанные на прогулке у населенного пункта Рейнерволд, а также постил новости об экологии, климате и защите окружающей среды. На некоторых снимках мужчина позирует в позе лотоса во время медитации. А другие записи были проиллюстрированы  фотографиями ночной деревни, эти снимки выглядят довольно жутко.

Судя по его публикациям в соцсетях, до 2010 года года семья Яна неоднократно переезжала. С 2010-го по 2019 год он не сделал ни одной записи в Facebook. Что происходило с молодым человеком и его близкими в это время, не известно.

В этом году в Сети появилась информация, что Ян работает в компании Creconat, которая принадлежит арендатору фермы - 58-летнему Йозефу Б. Этого мужчину задержали после того, как Зон ван Дорстен рассказал о том, что его вместе с семьей силой удерживают в подвале деревенского дома.

Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина и его пятеро детей как минимум девять лет прожили в полной изоляции от общества в ожидании "конца света". По данным СМИ, затворники питались едой, которую они выращивали на огороде. Соседи видели на ферме Йозефа Б. и были уверены, что в доме проживает только он. Полиция выясняет, кто и зачем держал семью Яна в подвале. 

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Видео: Семья 9 лет ждала конца света в подвале

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