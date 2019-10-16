Российский хоккеист примерился к креслу Трампа

Президент США принял обладателей Кубка Стэнли в Белом доме

Российский форвард клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко сфотографировался с Дональдом Трампом. Президент США по традиции принял в Белом доме команду - обладателя Кубка Стэнли.

Тарасенко во время мероприятия чувствовал себя свободно, а во время фотосессии оперся на спинку президентского кресла, продемонстрировав улыбку без переднего зуба. Фотографию Дональд Трамп опубликовал в Twitter, сопроводив снимок хвалебным комментарием.

"Триумфально возвращение "Сент-Луис Блюз" напоминает нам о том, что никогда нельзя сдаваться – и никогда не терять веры. Если усиленно трудиться, поддерживать друг друга, верить в себя и отдавать все, что имеешь – победа обязательно придет", - написал американский президент.

"Блюзмены" в прошлом сезоне находились на последнем месте в турнирной таблице "регулярки". Но после смены наставника "Сент-Луис" вышел в плей-офф и завоевал Кубок Стэнли. Свой вклад в успех команды внесли российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.