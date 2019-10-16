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Кот-наркокурьер обвел вокруг пальца опытных следователей

14:37
  • среда
  • 16 октября 2019

Животное сбежало перед следственным экспериментом

В Тульской области пропало главное вещественное доказательство по уголовному делу о доставке наркотиков в колонию №6.

Следователи упустили кота, с помощью которого в колонию доставлялись запрещенные вещества, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее стало известно, кот родился в колонии и один из заключенных надрессировал его приносить наркотики в ошейнике. Несмотря на гениальность плана, вскоре он провалился и усатого задержали правоохранители.

Защита считает, что кот не мог самостоятельно покидать колонию, идти за наркотиками и возвращаться снова. Однако теперь провести следственный эксперимент невозможно.

Теперь, по словам адвоката, ответственные за хранение кота будут наказаны, а уголовное дело о доставке наркотиков закроют из-за потери "орудия преступления".

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