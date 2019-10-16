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Путин призвал работать "с душой и с сердцем" с пострадавшими от паводков

14:49
  • среда
  • 16 октября 2019

Президент также потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от непогоды

Владимир Путин потребовал не допустить сбоев в отоплении домов в пострадавших от паводков Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании в Кремле. Ход ликвидации последствий стихии президент держит на личном контроле.

В центре внимания - выплаты пострадавшим, строительство и капитальный ремонт жилья, состояние социальных объектов.  Владимир Путин поинтересовался, как осваиваются средства, выделенные из бюджета - речь идет о крупных суммах и объем финансирования растет.

"Я хочу обратить внимание: конечно, в работе с людьми много всегда возникает вопросов. Но если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного", - приводит слова Путина ТАСС.

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