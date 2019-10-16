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Принц Гарри со слезами на глазах рассказал о беременности Меган Маркл

15:15
  • среда
  • 16 октября 2019

Внук Елизаветы II не справился с эмоциями на сцене

Герцог Сассекский прервал свою речь на церемонии вручения премии WellChild Awards, которая поддерживает тяжелобольных детей и их родителей. Он говорил о беременности Меган Маркл и едва не зарыдал.
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"В прошлом году, когда мы с женой присутствовали на этой церемонии, мы уже готовились к рождению нашего первого ребенка, хотя никто об этом не знал", - сказал принц Гарри, после чего замолчал, пытаясь совладать с эмоциями. На глазах у него навернулись слезы, он прокашлялся и неловко засмеялся. 

Из зрительского зала раздались аплодисменты, а ведущая приобняла Гарри. После этого он извинился и продолжил речь. "И я помню, как я крепко сжимал руку Меган во время награждения. Мы оба думали о том, каково это быть родителями и что мы сможем сделать, чтобы защитить и помочь нашим детям, если у них с рождения или со временем будут проблемы со здоровьем", - цитирует его Sky News.

Принц Гарри и Меган Маркл внесли пожертвования в фонд WellChild по случаю рождения своего сына Арчи. Внук Елизаветы II помогает этой организации с 2007 года.

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