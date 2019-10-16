Звезда сериала "Солдаты" попалась на воровстве

Теперь жене прапорщика Шматко грозит уголовное дело

Актрису театра и кино Ольгу Юрасову уличили в воровстве в московском фитнес-клубе.

Артистка попыталась украсть 50 тысяч рублей из одного из шкафчика в раздевалке, пишет РЕН ТВ. Администрация клуба еще летом решила установить камеры видеонаблюдения после многочисленных жалоб клиентов. Юрасова, по всей видимости, об этом не знала.

В результате, 50-летняя артистка созналась в содеянном. Она рассказала, что в этом году она пять раз вскрывала персональные шкафчики посетителей фитнес-клуба. Теперь Юрасовой грозит уголовная ответственность.

Россияне знают Ольгу Юрасову по роли жены прапорщика Шматко из сериала "Солдаты".