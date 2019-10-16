Эксперт отрицает возможность ошибки в исследовании крови "пьяного мальчика"

Сотрудник не намерен проводить повторную экспертизу

Ошибки в результатах экспертизы по делу "пьяного мальчика" нет, уверяет проводивший исследование специалист. Сергей Насонов заявляет, что не знает всех обстоятельств, а просто делает свою работу.

"С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу", — цитирует эксперта RT.

Расследование уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Со дня трагедии прошло 4 месяца – и только сейчас выяснилось, что экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле алкоголя. Родственники мальчика результатам не поверили и потребовали повторной проверки.

Насонов заявляет, что повторную экспертизу никогда не производит - и сейчас этим заниматься не намерен. Пояснять, что означает такое содержание алкоголя в крови ребенка, эксперт также отказался.

Однако известный судмедэксперт Эдуард Туманов рассказал "Комсомолке", что для шестилетнего мальчика 0,51 промилле - примерно столовая ложка 40-градусного алкоголя. В то же время, по словам специалиста, если вскрытие проводилось спустя несколько дней и при отсутствии холодильного оборудования, то алкоголь мог образоваться в результате посмертных процессов.