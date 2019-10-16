6-летняя москвичка стала самой красивой девочкой в мире

У ребенка ангельская внешность

Юная москвичка Алина Якупова признана самой красивой девочкой в мире.

Шестилетняя Алина начала карьеру модели два года назад, когда девочке было четыре. Ее фотографии украсили журналы Instyle и Grazia, москвичка участвовала в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids.

Якупова живет в Москве, у нее есть личный аккаунт в Instagram, на нее подписаны 26 тысяч человек, уточняет "Экспресс-газета". Блог ведет мама девочки.

В 2017 году звание самого красивого в мире ребенка досталось россиянке Насте Князевой. 8-летняя девочка строит успешную карьеру в модельном бизнесе.