ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский озвучил условие отвода сил в Донбассе

15:42
  • среда
  • 16 октября 2019

Ранее Украина сорвала разведение сил в районах Золотого и Петровского

Украина выдвинула условия отвода военных в Донбассе. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, Киев будет ждать семи дней тишины.

Украина тормозит работу Контактной группы по Донбассу
Зеленский сбежал от защитников Украины в Донбасс
Мир в Донбассе снова под вопросом: Киев спрятался за спину Запада

"Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, семь дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, тогда будем говорить об отведении", — цитирует выступление Зеленского "РИА Новости".

Говоря о "формуле Штайнмайера", украинский лидер сообщил, что она может быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса только после встречи "нормандской четверки". Необходимыми условиями для начала обсуждения проекта закона Зеленский назвал обмен пленными, а также отвод вооружений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Накануне участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердили необходимость разведения сил в районах Золотого и Петровского, однако новые даты и график разведения назвать не смогли. Перемирие должно было наступить еще на прошлой неделе, но было сорвано по вине Киева.

По мнению экспертов, Киев не собирается бороться за мир в Донбассе - лучше всего это иллюстрирует очередная закупка оружия. Из Польши на Украину прибыли четыре грузовика с осколочно-фугасными зарядами для гаубиц.

Видео: Майдан стал плацдармом для новых протестов

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.