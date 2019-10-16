Зеленский озвучил условие отвода сил в Донбассе

Ранее Украина сорвала разведение сил в районах Золотого и Петровского

Украина выдвинула условия отвода военных в Донбассе. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, Киев будет ждать семи дней тишины.

"Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, семь дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, тогда будем говорить об отведении", — цитирует выступление Зеленского "РИА Новости".

Говоря о "формуле Штайнмайера", украинский лидер сообщил, что она может быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса только после встречи "нормандской четверки". Необходимыми условиями для начала обсуждения проекта закона Зеленский назвал обмен пленными, а также отвод вооружений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Накануне участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердили необходимость разведения сил в районах Золотого и Петровского, однако новые даты и график разведения назвать не смогли. Перемирие должно было наступить еще на прошлой неделе, но было сорвано по вине Киева.

По мнению экспертов, Киев не собирается бороться за мир в Донбассе - лучше всего это иллюстрирует очередная закупка оружия. Из Польши на Украину прибыли четыре грузовика с осколочно-фугасными зарядами для гаубиц.

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