Актрисе Белохвостиковой провели операцию на сердце

Она находится в тяжелом состоянии

68-летнюю актрису Наталью Белохвостикову доставили в столичную клинику, где ей провели операцию на сердце.

РЕН ТВ сообщает, что заслуженная артистка РСФСР сама обратилась к врачам, пожаловавшись на нарушения сердечных ритмов. Белохвостикову прооперировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Наталья Белохвостикова снялась в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Незваный друг", "Тегеран-43" и так далее. Партнером актрисы по съемках в телесериале "Маленькие трагедии" стал легендарный музыкант Владимир Высоцкий.