ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актрисе Белохвостиковой провели операцию на сердце

15:32
  • среда
  • 16 октября 2019

Она находится в тяжелом состоянии

68-летнюю актрису Наталью Белохвостикову доставили в столичную клинику, где ей провели операцию на сердце.

Ягудин показал фото Тотьмяниной из онкоцентра
Онколог объяснил связь между раком у Фриске и Хворостовского

РЕН ТВ сообщает, что заслуженная артистка РСФСР сама обратилась к врачам, пожаловавшись на нарушения сердечных ритмов. Белохвостикову прооперировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

Наталья Белохвостикова снялась в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Незваный друг", "Тегеран-43" и так далее. Партнером актрисы по съемках в телесериале "Маленькие трагедии" стал легендарный музыкант Владимир Высоцкий. 

 

Читайте также:
Новости по теме
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.