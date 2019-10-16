Названы неожиданные плюсы глобального потепления

Положительный эффект дадут повышение температуры и влажности

Ученые Сибирского федерального университета выявили неожиданные плюсы глобального потепления. По их расчетам, изменение климата положительно скажется на росте лесов.

Специалисты применили методику, разработанную еще в 1980-х годах – предварительно ее доработав. Этот метод исследования позволяет строить прогнозы для сложных ландшафтов. Его уже опробовали в Китае.

Применив эту модель, ученые пришли к выводу: если температура и влажность будут расти так, как это предсказывают существующие прогнозы, то деревья будут намного быстрее расти в толщину. Рост ускорится на 19% по сравнению со средним показателем за период 1951–2010 годов.

"Такие долгосрочные исследования нужны для формирования полной картины того, как будут реагировать леса на самые экстремальные изменение климата", — приводит RT слова заведующего кафедрой математических методов и информационных технологий СФУ Владимира Шишова.

Не так давно полюсы в глобальном потеплении нашли и метеорологи. Они заявили, что повышении температуры воздуха позволит россиянам сэкономить на отоплении в холодное время года.