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Раскрыт новый вид мошенничества с банкоматами

15:52
  • среда
  • 16 октября 2019

Выявить преступление нелегко

Новый вид мошенничества с банкоматами появился в России. Фальшивомонетчики научились "скармливать" им поддельные купюры. Для этого на фальшивку наклеивается специальная лента. Банкомат распознает купюру как настоящую и зачисляет ее на счет. Затем мошенники в другом банкомате снимают со счета настоящие деньги.
Как распознать мошенников из псевдобанков

В генпрокуратуре пояснили, что выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет. По данным представителя ведомства Елены Малык, в первом полугодии 2019-го ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года – потеряно более 154 миллиардов рублей.

В то же время, по данным Центробанка, количество фальшивых денежных знаков в России за год сократилось на 15%. Эксперты отмечают, что чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов, передает РИА Новости.

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