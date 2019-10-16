Раскрыт новый вид мошенничества с банкоматами

Выявить преступление нелегко

Новый вид мошенничества с банкоматами появился в России. Фальшивомонетчики научились "скармливать" им поддельные купюры. Для этого на фальшивку наклеивается специальная лента. Банкомат распознает купюру как настоящую и зачисляет ее на счет. Затем мошенники в другом банкомате снимают со счета настоящие деньги.

В генпрокуратуре пояснили, что выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет. По данным представителя ведомства Елены Малык, в первом полугодии 2019-го ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года – потеряно более 154 миллиардов рублей.

В то же время, по данным Центробанка, количество фальшивых денежных знаков в России за год сократилось на 15%. Эксперты отмечают, что чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов, передает РИА Новости.