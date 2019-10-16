Прооперированная Тотьмянина записала видео из онкоцентра

Она благодарна за поддержку

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина, которой удалили желчный пузырь в столичном онкологическом центре, поблагодарила друзей и поклонников за сочувствие.

"Всем спасибо, кто волновался", - написала спортсменка на видео, опубликованном в сториз в Instagram. На кадрах можно увидеть больничную койку и букет роз. По-видимому, цветы ей принес супруг - фигурист Алексей Ягудин.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил надежду на то, что в скором времени Тотьмянина придет в форму, а уже 3 ноября выступит в шоу Игоря Крутого.

Напомним, 37-летнюю фигуристку прооперировали после обнаружения опухоли в желчном пузыре. По словам Ягудина, операция прошла не в экстренном порядке. Сейчас врачи выясняют, было ли новообразование доброкачественным.

Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году. Фигуристка участвовала в шоу "Ледниковый период".