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Прооперированная Тотьмянина записала видео из онкоцентра

15:53
  • среда
  • 16 октября 2019

Она благодарна за поддержку

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина, которой удалили желчный пузырь в столичном онкологическом центре, поблагодарила друзей и поклонников за сочувствие. 
Ягудин показал фото Тотьмяниной из онкоцентра

"Всем спасибо, кто волновался", - написала спортсменка на видео, опубликованном в сториз в Instagram. На кадрах можно увидеть больничную койку и букет роз. По-видимому, цветы ей принес супруг - фигурист Алексей Ягудин.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил надежду на то, что в скором времени Тотьмянина придет в форму, а уже 3 ноября выступит в шоу Игоря Крутого. 

Напомним, 37-летнюю фигуристку прооперировали после обнаружения опухоли в желчном пузыре. По словам Ягудина, операция прошла не в экстренном порядке. Сейчас врачи выясняют, было ли новообразование доброкачественным. 

Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году. Фигуристка участвовала в шоу "Ледниковый период". 

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