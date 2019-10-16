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Вильфанд раскритиковал прогноз о теплом ноябре

16:07
  • среда
  • 16 октября 2019

Ранее синоптики обнадежили россиян

Информация о том, что россиян ожидает теплый ноябрь, не соответствует действительности.
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Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Долгосрочные прогнозы – вещь неблагодарная, так как их точность невелика. Вероятность теплой погоды в ноябре не превышает 67%.

"Прогнозы на сезон вперед, на месяц вперед не имеют той достоверности, которые имеют прогнозы на короткие и средние сроки", - цитирует ученого "Газета.Ru".

При этом Вильфанд заверил автомобилистов, что меня летнюю резину на зимнюю пока рано, поскольку в ближайшее время устойчивых холодов не предвидится.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что россиян ждет аномально теплый ноябрь. По ее словам, воздух прогреется выше нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и регионах Центрального федерального округа.

Краснодарскому краю и южной части Крыма, некоторым районам Красноярского края, Иркутской области и Бурятии в ноябре, наоборот, не повезет - там температура опустится ниже климатической нормы.

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