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Украинцы в восторге от нелепого наряда жены Зеленского

16:48
  • среда
  • 16 октября 2019

Стилисты в очередной раз подставили первую леди

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Латвию.

Для посещения Риги Елена выбрала юбочный костюм нежно-лилового цвета, состоящий из удлиненного пиджака и юбки-макси. Свой образ супруга украинского президента дополнила лодочками на невысоком каблуке.

 

В основе своей фанаты пришли в восторг от очередного выхода Елены Зеленской. Украинцы пристально следят за гардеробом и чрезвычайно гордятся, что им досталась такая стильная первая леди.

Однако нашлись и те, кому наряд пришелся не по вкусу. Некоторым показалось, что стилисты подобрали для Зеленской костюм не по размеру, а макси-юбка и туфли на низком каблуке – заранее проигрышная комбинация. Кроме того, лодыжки Елены не отличаются изящностью и их следовало бы прятать.

Видео: стилист объяснил, почему Зеленская надела жилет на голое тело

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Украинцы в восторге от нелепого наряда жены Зеленского
Украинцы в восторге от нелепого наряда жены Зеленского
Украинцы в восторге от нелепого наряда жены Зеленского
Украинцы в восторге от нелепого наряда жены Зеленского
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