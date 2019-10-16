История отшельников из Нидерландов получила продолжение

Сторонники теории заговора не дремлют

Голландская полиция продолжает расследовать странное дело о семье "отшельников", которых обнаружили в маленьком голландском городке. Люди якобы ждали конца света несколько лет и всё это время не выходили из подвала. Однако журналисты нашли аккаунты в соцсетях одного из этих "отшельников", который якобы сбежал из плена. То ли добровольного, то ли принудительного. Теперь предстоит выяснить: где в этой истории неправда.

Голландские журналисты сенсационно заявляют - они отыскали в мировой паутине аккаунты старшего сына из семьи тех самых отшельников. Его зовут Ян, ему 25 лет, и он ведет весьма активную виртуальную жизнь - по крайней мере, зарегистрирован в самых популярных соцсетях. Для отшельника, который жил в заточении несколько лет, такая общительность - вещь весьма удивительная. Более того, по стилю письма, мужчина весьма грамотен - изъясняется не как ребенок, а как вполне образованный взрослый.

Судя по его обширному резюме, времени на то, чтобы сидеть в подвале, у него попросту нет. Сменил несколько компаний. С июня 2019 трудится в должности менеджера веб-сайта. Информация открыта и указана на его личной странице. Никаких призывов о помощи или же странных сомнительных записей. Ян очень активно следит за последними новостями и яро интересуется проблемами экологии. Репост выступления Греты Тунберг в американском Конгрессе подписывает призывами идти на экологические баррикады. Увлекается фотографией и своими снимками делится с подписчиками. В кадре - правда, в основном, пейзажи. Ну а дальше - совсем уж неожиданный поворот событий. Судя по всему, он лично знаком с Крисом Вестербеком и находится с ним чуть ли не в приятельских отношениях. Это тот самый бармен, который и рассказал о случившемся полиции. По крайней мере, именно его фото опубликованы в профиле у Яна.

Сторонники теории заговора не дремлют. Уверяют, что все эти аккаунты - фейк. На такую мысль пользователей натолкнул тот факт, что публикуется все примерно в одно и то же время. Правда, подделать все с такой дотошной точностью - если мы, конечно, не в шпионском боевике - крайне сложно. Нашли даже предполагаемого виновного - тот самый 58-летний плотника, которого правоохранительные органы задержали накануне. По мнению некоторых пользователей, он держал в заточении всю семью, а в соцсетях просто заметал следы - вел странички от лица других.

"Сейчас наша задача - выяснить, что именно эти люди делали на ферме. Очень много вопросов по-прежнему остаются без ответа. Следствие все еще продолжается", - сообщила пресс-секретарь полиции Натали Шубарт.

Как бы то ни было, вопросов в этой запутанной истории пока явно больше, чем ответов. Пока же семья в полном составе находится под присмотром сразу нескольких служб.

Александра Сергомасова, Станислав Курсов. "ТВ Центр".