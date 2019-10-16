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Путин потребовал обеспечить отопление в затопленных регионах

17:55
  • среда
  • 16 октября 2019

Президент остался недоволен восстановлением пострадавших от паводка населенных пунктов

Неформально подойти к решению проблем людей, пострадавших от паводка, призвал чиновников Владимир Путин. Об этом президент заявил в ходе совещания по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава государства отметил, что на восстановление регионов выделены значительные средства, тем не менее, пока еще не все обратившиеся за помощью граждане получили ее. Владимир Путин потребовал от местных властей индивидуально реагировать на подобные просьбы и пообещал лично проверить результаты.

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В пострадавших от паводков регионах Владимир Путин бывал неоднократно. Вопрос устранения последствий - на личном контроле у президента. Пострадавших очень много, объем работ большой. Федеральный центр выделяет на помощь Сибири и Дальнему Востоку немалые средства. Но вот доходят ли они до людей и как реально расходуются на местах на восстановление разрушенной инфраструктуры? Глава государства задавал вопросы о состоянии дел с выплатами пострадавшим, строительством и капитальным ремонтом жилья, состоянием социальных объектов и транспортной инфраструктуры. С докладами выступили вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, губернаторы затопленных регионов. По словам Владимира Путина, претензий от людей очень много. И тем, кто не хочет с этим считаться, президент порекомендовал искать другую работу.

"Если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет вообще. Нужно иметь в виду, что мы имеем дело в данном случае, дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого. Нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить работу с людьми, надо заняться другой работой", - объяснил Путин.

Разбор полетов Владимир Путин проводил с точными цифрами в руках по каждому из пунктов восстановления пострадавших регионов.  И обратил особое внимание подчиненных на количество отказов в помощи по обращениям жителей. Причины могут быть самые разные: не там прописан, дом признан пригодным.  Из 171 обращения, 44 по-прежнему остаются на рассмотрении, по 29 в положительном решении отказано.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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