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У Путина оказался самый удобный телефон в мире

16:55
  • среда
  • 16 октября 2019

Это бескнопочное устройство

Журналисты кремлевского пула обнаружили у президента России Владимира Путина бескнопочный телефон. Устройство стояло на рабочем столе главы государства в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

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У телефона нет кнопок, отсутствуют также другие способы набрать номер. Вместо этого на телефоне изображен герб России.

"Вот так выглядит самый удобный телефон в мире: просто берешь трубку, а тот, с кем хотел поговорить, уже на линии", - пошутил в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Смирнов, сопроводив сообщение фотографией.

 

Как отмечает URA.RU, обычно подобные устройства служат для внутренней связи (для соединения с парным телефоном) или исключительно для приема звонков.

Видео: Путин призвал работать "с душой и с сердцем" с пострадавшими от паводков

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