Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в Новой Москве

"Хованская" увеличит мощности электроснабжения ТиНАО в полтора раза

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске новой электроподстанции "Хованская", которая стала самым крупным питающим центром Новой Москвы.

"Сегодня мы открываем ПС "Хованская", которая сразу в полтора раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. Именно к "Хованской" будет подключена новая городская больница в Коммунарке, которую мы откроем в ближайшее время. Важно, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, начиная с 2012 года, в Новой Москве построено свыше 16 миллионов квадратных метров недвижимости, создано 120 тысяч новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей.

Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэра и правительства Москвы, станция расположена южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания к Калужскому шоссе автодороги на поселок Воскресенское. Ввод подстанции в эксплуатацию позволил существенно повысить надёжность электроснабжения Новой Москвы, а его суммарная мощность увеличилась почти на 50%.