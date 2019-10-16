У возлюбленного Кети Топурии умер ребенок

Он бросил женщину наедине с трагедией

Российская певица Кети Топурия впервые рассказала о романе с дипломатом Львом Деньговым (настоящее имя - Павел Гузбанд).

Льву Деньгову 35 лет, он возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. От предыдущих отношений у него остались дочь и сын. Топурия рассказала, что в свое время ее возлюбленному пришлось пережить смерть ребенка. Лев ушел от жены в этот страшный момент, оставив ее наедине с трагедией.

"Это его прошлое, и я не хочу в него вмешиваться. Я знакома с его семьей, вижу, с какой любовью он относится к детям, поэтому буду доверять своим глазам", - прокомментировала ситуацию Топурия.

По признанию солистки группы "А-Студио", это была любовь с первого взгляда, пишет интернет-издание "Дни.ру". Кети и Лев познакомились в Минске на дне рождении дипломата – он был знаком с продюсером группы Байгали Серкебаевым.

Молодые обменялись телефонами и начали общаться. "Когда он приехал в Москву, мы встретились, и как-то все сразу пошло-поехало с первой встречи", - призналась Топурия.

Теперь молодые хотят съехаться, однако Кети не спешит и пока что живет с мамой, которая помогает ей воспитывать дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.