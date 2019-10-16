Путин перечислил задачи оборонно-промышленного комплекса

Президент провел совещание по программе финансового оздоровления предприятий

Владимир Путин провел совещание по вопросу реализации программы финансового оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что эта работа должна быть, в первую очередь, ориентирована на диверсификацию производства. Глава государства отметил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, и теперь перед организациями ОПК стоят задачи по увеличению выпуска гражданской высокотехнологичной продукции.

"Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора. В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок - порядка 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - сказал Путин.