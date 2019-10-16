ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я люблю его": Серябкина откровенно поведала о чувствах к Фадееву

17:57
  • среда
  • 16 октября 2019

Слухи о романе певицы и продюсера не утихают

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина прокомментировала слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Серябкиной устроили травлю из-за Фадеева после откровений Темниковой

Певица MOLLY призналась, что любит Фадеева, но не той любовью, о которой ранее поведала Елена Темникова. Ранее она рассказала в интервью Ирине Шихман, что у Фадеева и Сербяникой была любовная связь, которая создавала нервную атмосферу в группе. Елена говорила, что она не раз заставала Ольгу и Максима в пикантный момент. 

"Я его очень люблю, очень уважаю", - заявила Ольга, отметив, что в свое время Максим заменил ей родного отца, который ушел из жизни, когда певице было 19 лет.

Девушка призналась, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт. Серябкина доверяет ему на 100% и чувствует себя рядом с ним полностью свободной, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Если я решу прекратить с ним работать, я скажу: "Макс, давай зафиналим наши отношения". И я точно знаю, что с этим не будет проблемы", - отметила Ольга.

А что до отношений с Темниковой, то Серябкина считает, что их связь разрушила конкуренция и ревность. Елене не понравилось, что Ольга начала "поднимать голову" и покинула коллектив.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.