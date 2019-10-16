"Я люблю его": Серябкина откровенно поведала о чувствах к Фадееву

Слухи о романе певицы и продюсера не утихают

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина прокомментировала слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Певица MOLLY призналась, что любит Фадеева, но не той любовью, о которой ранее поведала Елена Темникова. Ранее она рассказала в интервью Ирине Шихман, что у Фадеева и Сербяникой была любовная связь, которая создавала нервную атмосферу в группе. Елена говорила, что она не раз заставала Ольгу и Максима в пикантный момент.

"Я его очень люблю, очень уважаю", - заявила Ольга, отметив, что в свое время Максим заменил ей родного отца, который ушел из жизни, когда певице было 19 лет.

Девушка призналась, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт. Серябкина доверяет ему на 100% и чувствует себя рядом с ним полностью свободной, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Если я решу прекратить с ним работать, я скажу: "Макс, давай зафиналим наши отношения". И я точно знаю, что с этим не будет проблемы", - отметила Ольга.

А что до отношений с Темниковой, то Серябкина считает, что их связь разрушила конкуренция и ревность. Елене не понравилось, что Ольга начала "поднимать голову" и покинула коллектив.