Муж Белохвостиковой прояснил ситуацию с экстренной госпитализацией жены

СМИ писали, что актриса находится в тяжелом состоянии в реанимации

Владимир Наумов, муж российской актрисы Натальи Белохвостиковой, прокомментировал сообщения о том, что его супруга находится в реанимации после операции на сердце.

"Не поддавайтесь никаким сплетням. Это обыкновенное рядовое исследование, на которое она взяла пару-тройку дней", - заявил Наумов порталу teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что 68-летняя Белохвостикова обратилась в больницу с жалобами на нарушения сердечных ритмов. Ее экстренно прооперировали. СМИ писали, что актриса находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Наталья Белохвостикова снялась в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Незваный друг", "Тегеран-43" и так далее. Партнером актрисы по съемках в телесериале "Маленькие трагедии" стал легендарный музыкант Владимир Высоцкий.